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НовостиОбщество20 июля 2026 9:31

В Ярославской области отремонтировали мост через ручей

Без него деревня была отрезана от "мира"
Полина ВАЧНАДЗЕ
В ярославской деревне восстановили мост через ручей.

В ярославской деревне восстановили мост через ручей.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

В деревне Ивановской Некоузского района после вмешательства прокуратуры восстановили мост через ручей. Местным жителям пришлось обратиться за помощью, так как без этого моста деревня оказалась отрезана от других населенных пунктов.

"Проверка установила, что мост включен в реестр муниципальной собственности. Он необходим как жителям деревни, так и дачникам, чтобы добраться до окружного центра и остановки общественного транспорта", - сказали в прокуратуре Ярославской области.

При участии районной прокуратуры местная администрация заключила договор с подрядной организацией и мост был восстановлен, а вместе с ним - и транспортная доступность деревни.

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