Чествование ярославских хоккеистов пройдет 2 августа

Чествование ярославских хоккеистов-чемпионов пройдет 2 августа. Фото: ХК "Локомотив".

В День железнодорожника, 2 августа, в ярославской "Арене 2000" пройдет чествование команд "Локомотив" и "Локо" - чемпионов прошедшего сезона. Начнется церемония в 18 часов.

"Доступ зрителей будет организован за полтора часа до мероприятия. Билеты поступят в продажу 22 июля", - сообщили в ХК "Локомотив".

В этот день приобрести билеты смогут только владельцы абонементов сезона 2025/2026, при этом выкуп на место абонемента клуб не гарантирует.

В программе церемонии - концерт, сценическое шоу и награждение победителей Кубка Гагарина и Кубка Харламова.

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