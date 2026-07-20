Власти напомнили ярославцам о штрафах за купание на пляжах

Вода на ярославских пляжах не соответствует гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Наступившая неделя обещает ярославцам дождливую, но все равно теплую погоду. Естественно, что появится желание провести эти дни на пляже, ближе к воде.

В Ярославле открыты при официальных пляжа: Центральный (Подзеленье), Тверицкий и Норский. Но ни на одном из них купаться сейчас нельзя.

"Мэрия Ярославля не рекомендует купаться в акватории рек Волги и Которосли, и особенно — не допускать купания детей. По результатам исследования Роспотребнадзора, вода на городских пляжах не отвечает гигиеническим требованиям по микробиологическим показателям", - сказали городские власти.

Также ярославцам напомнили, что за купание в неположенных местах налагается административный штраф. Он составляет три тысячи рублей.

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