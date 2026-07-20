На фестивале воздухоплавания в Переславле в воздух поднимут около 50 шаров

Красочный фестиваль воздухоплавания пройдет в Ярославской области. Фото: Правительство Ярославской области.

С 22 по 26 июля в Переславле-Залесском пройдет 25-й фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России". На нем собираются установить рекорд России - одновременно поднять над землей около 50 шаров. Это событие запланировано на 25 число.

Также в программе - девять полетов по 20 ярких аэростатов и привязные полеты каждый вечер.

"Фестиваль воздухоплавания "Золотое кольцо России" – одно из самых красивых летних событий нашего региона, – отметил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Гости смогут сделать красивые фотографии, посетить городок с гастрономическими площадками, творческие зоны и поучаствовать в развлечениях для всей семьи.

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