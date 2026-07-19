Сотрудники Росгвардии помогли мотоциклисту, попавшему в ДТП в Ярославле

В Ярославле росгвардейцы помогли попавшему в ДТП мотоциклисту. ФОТО: Управление Росгвардии по Ярославской области

В Ярославле сотрудники Росгвардии помогли пострадавшему в аварии мотоциклисту.

Патрулируя Мышкинский проезд, росгвардейцы заметили ДТП: столкнулись легковая машина и мотоцикл. Экипаж сообщил о случившемся в дежурную часть и вызвал скорую помощь, а до их приезда оказал мотоциклисту доврачебную помощь - обработали поврежденную руку и наложили повязку.

После передачи мотоциклиста медикам росгвардейцы продолжили несение службы на маршруте патрулирования.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен