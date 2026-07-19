Сотрудники Росгвардии помогли мотоциклисту, попавшему в ДТП в Ярославле

В Ярославле сотрудники Росгвардии помогли пострадавшему в аварии мотоциклисту.
Патрулируя Мышкинский проезд, росгвардейцы заметили ДТП: столкнулись легковая машина и мотоцикл. Экипаж сообщил о случившемся в дежурную часть и вызвал скорую помощь, а до их приезда оказал мотоциклисту доврачебную помощь - обработали поврежденную руку и наложили повязку.
После передачи мотоциклиста медикам росгвардейцы продолжили несение службы на маршруте патрулирования.
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