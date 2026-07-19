В Рыбинске пройдет фестиваль "Джаз на родном языке"

В Рыбинске пройдет музыкальный фестиваль "Джаз на родном языке". Фото: Администрация Рыбинска.

В Волжском парке Рыбинске с 6 по 8 августа будет проходить фестиваль "Джаз на родном языке", проект известного музыканта Стаса Майнугина.

"Основа программы — вокальные номера на родном языке. В основном на русском, потому что для большинства российских музыкантов это и есть родной язык. Но Россия — страна многонациональная, поэтому в программе фестиваля каждый год есть и те, кто поёт на других, родных для себя языках", - говорят организаторы.

6 августа выступят музыканты из Ярославской и соседних областей. Они представят фанк, фьюжн, блюз. 7 августа на сцену выйдут башкирская певица Гальсар, музыканты из Южно-Сахалинска, молодежный оркестр Данилы Савичева. 8 августа рыбинцев ждет музыка ансамбля московской певицы Юлианы Рогачевой, проекта "Стар’n’ млад". Завершит фестиваль кубинский пианист Сандор Торрес.

"После выступлений в Рыбинске музыканты дадут пять концертов на Донбассе", - сказал глава города Дмитрий Рудаков.

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