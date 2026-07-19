10% ярославцев уволятся, если узнают, что их коллега зарабатывает больше

С неравенством в зарплатах сталкивались 39% опрошенных жителей Ярославля. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Сервис по поиску работы SuperJob выяснил, как поведут себя ярославцы, если узнают, что их коллеги зарабатывают больше при одинаковых обязанностях.

Выяснилось, что 28% опрошенных не станут ничего предпринимать, 25% попросят у руководства разъяснений, а 13% - повышения зарплаты. 10% респондентов задумаются об увольнении.

"Женщины в такой ситуации скорее выяснят причины у начальства или усомнятся в собственной квалификации, а мужчины активнее будут искать нового работодателя, а также трудиться эффективнее", - сказали специалисты сервиса.

В действительности с неравенством в зарплатах сталкивались 39% опрошенных жителей Ярославля. 16% из них обсуждали этот вопрос с руководителей, 15% просили повышения, а 12% уволились. Почти каждый второй - 47% - ничего не предпринимали и оставляли ситуацию такой, какая она есть.

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