Ярославский "Локомотив" опубликовал расписание матчей Кубка Блинова

Фото: ХК "Локомотив".
Ярославский "Локомотив" примет участие в предсезонном хоккейном турнире памяти Виктора Блинова, который традиционно проводят в Омске. Также на лед выйдут омский "Авангард", новосибирская "Сибирь", нижнекамский "Нефтехимик" и череповецкая "Северсталь". Такой же состав игроков был и год назад.
Ярославский "Локомотив", как и остальные команды, проведет пять матчей:
- 26 августа в 12:00 - с "Нефтехимиком",
- 27 августа в 12:00 - с "Сибирью",
- 29 августа в 16:30 - с "Авангардом",
- 30 августа в 12:00 - с Северсталью".
Время указано московское.
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