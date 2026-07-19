Ярославский "Локомотив" опубликовал расписание матчей Кубка Блинова

Ярославский "Локомотив" сыграет в Кубке Блинова. Фото: ХК "Локомотив".

Ярославский "Локомотив" примет участие в предсезонном хоккейном турнире памяти Виктора Блинова, который традиционно проводят в Омске. Также на лед выйдут омский "Авангард", новосибирская "Сибирь", нижнекамский "Нефтехимик" и череповецкая "Северсталь". Такой же состав игроков был и год назад.

Ярославский "Локомотив", как и остальные команды, проведет пять матчей:

- 26 августа в 12:00 - с "Нефтехимиком",

- 27 августа в 12:00 - с "Сибирью",

- 29 августа в 16:30 - с "Авангардом",

- 30 августа в 12:00 - с Северсталью".

Время указано московское.

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