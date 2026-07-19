В "Ночном забеге" по Ярославлю приняли участие более двух тысяч человек

В Ярославле прошел "Ночной забег". Фото: Правительство Ярославской области.

На "Ночной забег", который прошел в Ярославле 18 июля, приехали более двух тысяч участников из 49 регионов страны, сообщили в правительстве региона.

На дистанции в 10 километров среди мужчин победил Андрей Тимошин с результатом 31 минута 49 секунд, среди женщин – Мария Ольденбургер. Она пробежала по маршруту за 37 минут 41 секунду.

Кроме спортивной части, для гостей подготовили мастер-классы, танцевальные флешмобы, концерт и световое шоу. Были открыты интерактивные площадки, проходили открытые тренировки.

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