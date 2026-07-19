Жительница Рыбинска 2 года ждала оплаченный каяк, а потом заявила в полицию

Продавец из Москвы обманул покупательницу из Рыбинска. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителя Москвы задержали по подозрению в мошенничестве - он обманул покупательницу из Рыбинска.

Два года назад она заказала в интернете лодку-каяк и чехол к ней. Покупательница договорилась с продавцом, что он отправит товар транспортной компанией. Получив фотографии лодки, женщина перевела на счет более 96 тысяч рублей.

Через некоторое время, так и не получив заказанное, жительница Рыбинска связалась с продавцов. Он объяснил задержку трудностями при доставке из-за границы. Сроки переносились неоднократно, в итоге сайт исчез с просторов Сети, а продавец перестал выходить на связь. Тогда потерпевшая обратилась в полицию.

Полицейские установили личность подозреваемого и, выехав в столицу, задержали его.

Мужчина рассказал, что действительно занимался поставкой товаров для водных видов спорта, но потом столкнулся с трудностями при доставке из-за рубежа.

"Дополнительные расходы и невозможность выполнить обязательства перед покупателями привели к тому, что он перестал возвращать клиентам полученные деньги. Установлена причастность подозреваемого к нескольким аналогичным фактам мошенничества, совершенным в отношении жителей различных регионов Российской Федерации", - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".

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