Две пары из Ярославской области отметили алмазные свадьбы

60 лет совместной жизни отметили Иван Петрович и Нина Васильевна Махаличевы. ФОТО: Органы ЗАГС по Ярославской области

Супруги Неробовы и Махаличевы из Ярославской области отметили бриллиантовые свадьбы.

60 лет прожили рука об руку Виктор Петрович и Валентина Анатольевна Неробовы из Большесельского округа. Они познакомились в 1963 году на свадьбе у друзей, а три года спустя сыграли свою. Родили двоих детей, помогли воспитать трех внуков и дождались появления на свет семи правнуков.

"В этом году у династии Неробовых – тройной праздник: дочери с супругами также отмечают круглые даты – 40 и 30 лет совместной жизни", - рассказали в органах ЗАГС по Ярославской области.

60 лет прожили рука об руку Виктор Петрович и Валентина Анатольевна Неробовы. ФОТО: Органы ЗАГС по Ярославской области

60 лет совместной жизни отметили Иван Петрович и Нина Васильевна Махаличевы из Данилова. Иван Петрович – водитель автодора с 20-летним стажем и действующий шахматист клуба "Эврика". Нина Васильевна много лет трудилась на комбинате и заводе, была хранительницей семейного очага. Вместе они вырастили сына и дочь, сейчас у них трое внуков.

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