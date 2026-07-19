Стоматолог рассказала, как выбрать зубную пасту, когда реклама обещает чудеса

Слушайте своего стоматолога и не поддавайтесь на рекламные уловки. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Почему не существует ответа на вопрос "какая зубная паста самая лучшая", телеканалу "Саратов 24" рассказала доцента кафедры терапевтической стоматологии СГМУ им.В.И. Разумовского Виктория Моргунова. Одного ответа нет, ведь все зависит от состояния полости рта и необходимости решить проблемы конкретного пациента.

В состав всех паст входят абразивные, увлажняющие, связующие, пенообразующие вещества, консерванты и другие элементы. Их соотношения и определяют назначения и эффективность.

Типы зубных паст:

- Гигиеническая. В ней нет лечебных веществ, она предназначена для снятия зубного налета и свежести дыхания.

- Лечебно-профилактическая. Ее назначают пациентам, которым надо предотвратить кариес или избавиться от него, а также заболевания десен и слизистой полости рта.

От компонентов пасты зависит ее назначение:

- Фториды направлены на профилактику кариеса, замедляют разрушение эмали, ускоряют ее восстановление, мешают росту бактерий.

- Антибактериальные компоненты (хлоргексидин, цетилпиридина хлорид, гексетидин, триклозан) лечат воспалительные заболевания, уменьшают образование зубного налета, не дают бактериям прикрепиться к зубам.

-Солевые компоненты (бишофит, морская соль и минералы) разрушают структуру налета и облегчают его удаление, оказывают противоотечное действие, уменьшают воспаление и кровоточивость десен.

- Мексидол необходим для восстановления микроциркуляции и устранения отека в составе паст.

- Витамины А и Е ускоряют регенерацию слизистой. Пасты с таким составом нужно применять курсом взрослым и детям старше 12 лет, продолжительность использования согласовывать со стоматологом.

Если вам обещают "голливудскую улыбку без стоматолога" или "стопроцентно натуральную пасту без химии", то она, говорит специалист, только уберет маленькие пятна от кофе. С зубным налетом или остатками пищи такая паста не справится.

"Все в одном тюбике, лечит кариес, снимает боль, отбеливает и освежает дыхание" - на самом деле это смесь многих компонентов, которые не могут решить все задачи сразу. Зубная паста она окажет минимальный эффект. "Подходит для всей семьи" - проблемы полости рта всегда индивидуальны, подобная формулировка не всегда обоснована. "90% людей страдают скрытым кариесом", "Бестселлер и выбор миллионов" - на деле это толчок к импульсивной покупке», – предупреждает Виктория Моргунова.

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