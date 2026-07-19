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НовостиПроисшествия19 июля 2026 7:01

У ярославца конфисковали машину, за руль которой он сел пьяным

Мужчину повторно поймали нетрезвым за рулем
Полина ВАЧНАДЗЕ
У нетрезвого водителя из Ярославля конфисковали автомобиль.

У нетрезвого водителя из Ярославля конфисковали автомобиль.

Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

У 42-летнего жителя Ярославля, который во второй раз попался пьяным за рулем, конфисковали машину.

ВАЗ-21150 сотрудники Госавтоинспекции остановили в январе этого года в районе Петропавловского парка. Водитель явно был нетрезв. Выяснилось, что за это грубое нарушение ПДД он уже привлекался к ответственности.

Суд назначил виновному шесть месяцев принудительных работ с удержанием в доход государства 10% зарплаты и лишил его водительских прав на три года.

"Кроме того, суд согласился с позицией государственного обвинителя и конфисковал в доход государства принадлежащий осужденному автомобиль ВАЗ 21150", - сказали в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

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