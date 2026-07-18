"Скворцы" и "Зарянки" будут возить ярославцев в Данилов, Александров и Кострому

Ярославцы выбрали названия для электричек, которые их возят. ФОТО: СЖД

Жители Ярославской области выбрали названия, которые будут носить электрички серии ЭП2Д/ ЭП2ДМ и ЭП3Д. Победу одержали имена "Скворец" и "Зарянка".

"Таким образом, на СЖД увеличится число поездов с "птичьими" названиями – "Скворцы" присоединятся к "Ласточкам", "Орланам" и "Чайкам", - сказали в пресс-службе СЖД.

Шесть поездов этих серий курсируют по маршрутам Ярославль - Данилов, Ярославль - Александров, Ярославль - Кострома и возят ярославцев по городу.

Наименования для голосования выбирали исходя из распространения определенных видов птиц в регионе, где ходят поезда серий ЭП2Д/ ЭП2ДМ и ЭП3Д. Это позволит не только сформировать у пассажиров понятный и запоминающийся образ поезда, но и отразить географию его маршрутов.

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