В школах Ярославля прием заявлений в 10-е классы стартует 22 июля

С 22 по 24 июня школы Ярославля будут принимать заявления на поступление в 10-е классы. Фото: Ольга ЮШКОВА.

В среду, 22 июня, школы Ярославля начнут принимать заявления на поступление в 10-е классы. Прием продлится до 24 июля.

После получения результатов экзаменов, школьники подавали документы для прохождения индивидуального отбора. Направить бумаги можно было в неограниченное количество учебных заведений.

С 17 июля на своих официальных сайтах школы начали публиковать рейтинги участников отбора, рекомендованных к зачислению. При несогласии с результатами 20 и 21 июля будет предоставлена возможность подать апелляцию. 27 июля на официальном сайте департамента образования Ярославля в разделе "Родителям будущих 10-классников" разместят информацию о наличии свободных мест в школа.

"Так как некоторые дети еще будут проходить государственную итоговую аттестацию, прием документов продлится до 1 октября", - сказали в мэрии города.

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