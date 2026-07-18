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НовостиПроисшествия18 июля 2026 13:04

В Ярославле при пожаре в многоэтажке спасли четырех человек

Огонь повредил две квартиры в доме на Тутаевском шоссе Ярославля
Полина ВАЧНАДЗЕ
Один человек пострадал при пожаре в Ярославле.

Один человек пострадал при пожаре в Ярославле.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Один человек пострадал при пожаре в многоэтажке на Тутаевском шоссе Ярославля.

Сообщение о возгорании поступило в третьем часу ночи 17 июля. На место выехали 32 спасателя.

"Звеньями газодымозащитной службы были спасены четыре человека и 20 жильцов эвакуировано из подъезда. К сожалению, травмирован один человек", - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Выгорели две квартиры, огонь повредил общий коридор на площади 50 квадратов.

Сейчас проводится проверка, во время которой установят причины пожара.

Четырех человек спасли и 20 эвакуировали при пожаре в многоэтажке Ярославля.

Четырех человек спасли и 20 эвакуировали при пожаре в многоэтажке Ярославля.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

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