В Ярославле при пожаре в многоэтажке спасли четырех человек

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.
Один человек пострадал при пожаре в многоэтажке на Тутаевском шоссе Ярославля.
Сообщение о возгорании поступило в третьем часу ночи 17 июля. На место выехали 32 спасателя.
"Звеньями газодымозащитной службы были спасены четыре человека и 20 жильцов эвакуировано из подъезда. К сожалению, травмирован один человек", - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.
Выгорели две квартиры, огонь повредил общий коридор на площади 50 квадратов.
Сейчас проводится проверка, во время которой установят причины пожара.
Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.
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