В Ярославле при пожаре в многоэтажке спасли четырех человек

Один человек пострадал при пожаре в Ярославле. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

Один человек пострадал при пожаре в многоэтажке на Тутаевском шоссе Ярославля.

Сообщение о возгорании поступило в третьем часу ночи 17 июля. На место выехали 32 спасателя.

"Звеньями газодымозащитной службы были спасены четыре человека и 20 жильцов эвакуировано из подъезда. К сожалению, травмирован один человек", - сообщили в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

Выгорели две квартиры, огонь повредил общий коридор на площади 50 квадратов.

Сейчас проводится проверка, во время которой установят причины пожара.

Четырех человек спасли и 20 эвакуировали при пожаре в многоэтажке Ярославля. Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

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