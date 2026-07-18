Врач рассказала, чем опасна вода из нагретой пластикой бутылки

Вода, оставленная на жаре в пластике, может принести вред. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Не только жара в салоне машины, но и вода, оставленная в пластиковой бутылке про запас, опасна для водителей. Почему, рассказывает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на гастроэнтеролога Кристину Белову.

На солнцепеке закрытый автомобиль нагревается очень быстро. Стоит ему постоять минут 20 под палящими лучами, как температура в салоне уже переваливает за +40 градусов. В очень жаркую погоду салон прогревается до +70.

"Именно эти показатели являются критическими для химических процессов в пластиковой таре", - говорит Кристина Белова.

Под воздействием высоких температур из пластика выделяются химические вещества, токсины и сурьма - тяжелый металл. В больших концентрациях он вызывает раздражение кожи и слизистых, влияет на работу ЖКТ.

Кристина Белова отметила, что если у воды появляется сладковатый привкус, это говорит об ухудшении ее качества. Чтобы обезопасить себя, лучше заменить пластиковую тару на стекло или нержавеющую сталь.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен