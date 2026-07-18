Прокуратура помогла работникам хлебозавода в Ярославской области получить зарплату

Работники хлебозавода обратились в прокуратуру, чтобы полностью получить зарплату при увольнении. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура помогла двум уволенным работникам хлебозавода в Данилове получить зарплату. Проверка установила, что при уходе, сотрудники не получили часть выплат.

"Руководству организации внесли представление об устранении нарушений. Также в отношении генерального директора было возбуждено дело об административном правонарушении "Нарушение трудового законодательства", - сказали в пресс-службе ведомства.

В итоге бывшим сотрудникам предприятия доплатили около 70 тысяч рублей. Гендиректора предприятия привлекли к дисциплинарной ответственности.

Дело об административном правонарушении находится на рассмотрении.

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