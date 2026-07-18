В Ярославле пройдет выставка-ярмарка монастыря Минска

В Ярославле пройдет православная выставка-ярмарка. Фото: Кристина БРАЖНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

У Вознесенского и Сретенского храмов Ярославля (улица Свободы,44) с 31 июля по 14 августа будет проходить православная выставка-ярмарка "Кладезь" минского Свято-Елисаветинского монастыря.

Запланированы благотворительная ярмарка, на которой можно будет приобрести иконы, православную литературу, керамику, сувениры из витражного стекла, одежду, продукцию монастырской здравницы. Все деньги пойдут на дела милосердия обители. В рамках выставки пройдут спектакли белорусского кукольного театра "Батлейка! (4+), мастер-классы и экспозиция "История рукописной книги" и музейная комната "Скрипторий". С 12 по 14 августа все желающие смогут прийти на встречи с монахиней Марией Литвиновой.

Выставка-ярмарка будет работать ежедневно с 11:00 до 20:00. Вход на нее свободный.

0+

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен