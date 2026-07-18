Ярославские Центры общения старшего поколения публикуют афиши в ОК

Соцфонд и Одноклассники запустили афишу мероприятий Центров общения. Фото: Ольга ЮШКОВА.

Центры общения старшего поколения начали публиковать афиши мероприятий, которые они проводят, в "Одноклассниках". Это совместный проект Социального фонда России и соцсети. Сейчас люди старшего поколения могут посмотреть, что интересного запланировано до конца июля.

Центры общения для людей старшего поколения начали открываться в 2022 году в зданиях, освободившихся после объединения Пенсионного фонда России и Фонда социального страхования. В Ярославской области работают четыре центра: в Переславле, Любиме, Гаврилов-Яме и Пошехонье. Сотрудники обучают пенсионеров компьютерной и финансовой грамотности, проводят консультации по защите от мошенничества, экскурсии, творческие мастерские, литературные вечера и другие мероприятия для активной и насыщенной жизни.

"Центры общения старшего поколения помогают нашему "серебряному" поколению оставаться активными, здоровыми и социально вовлеченными. Благодаря афише в Одноклассниках люди старшего возраста всегда будут в курсе событий в своем регионе и смогут легко записаться на понравившееся мероприятие", - говорит председатель Социального фонда России Сергей Чирков.

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