У жителя Углича изъяли наркотик, который вырастил сам

Жителю Углича грозит до 10 лет за хранение наркотика. Фото: УМВД по Ярославской области.

29-летненму жителю Углича грозит наказание за незаконное хранение наркотика. Сотрудники полиции изъяли у мужчины несколько свертков, в которых находилось более 160 граммов конопли.

Угличанин признался, что сам вырастил наркосодержащее растение и держал его дома для личного использования.

Мужчину на время следствия отпустили под подписку о невыезде. За хранение запрещенного вещества жителю Угнлича могут дать от трех до десяти лет.

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