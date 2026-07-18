Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия18 июля 2026 8:01

У жителя Углича изъяли наркотик, который вырастил сам

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконное хранение наркотических средств в крупном размере"
Полина ВАЧНАДЗЕ
Жителю Углича грозит до 10 лет за хранение наркотика.

Жителю Углича грозит до 10 лет за хранение наркотика.

Фото: УМВД по Ярославской области.

29-летненму жителю Углича грозит наказание за незаконное хранение наркотика. Сотрудники полиции изъяли у мужчины несколько свертков, в которых находилось более 160 граммов конопли.

Угличанин признался, что сам вырастил наркосодержащее растение и держал его дома для личного использования.

Мужчину на время следствия отпустили под подписку о невыезде. За хранение запрещенного вещества жителю Угнлича могут дать от трех до десяти лет.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен