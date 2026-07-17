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НовостиПроисшествия17 июля 2026 16:19

Житель Углича переделал сигнальный пистолет в боевой и попал под статью

Оружие он использовал для развлечения
Георгий БРИНЧУК
Пистолет у "мастера" изъяли - вместе с патронами. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Пистолет у "мастера" изъяли - вместе с патронами. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Незаконный арсенал оперативники изъяли у 54-летнего жителя Углича. Он хранил дома пистолет и 90 патронов к нему.

Мужчина признался, что интересуется оружейной темой, более десяти лет назад приобрел сигнальный пистолет и переделал его в боевой. Для изготовления патронов к оружию мужчина использовал патроны. Из пистолета он стрелял в лесу по мишеням.

Эксперты-криминалисты установили, что изъятые пистолет и патроны пригодны для осуществления выстрела. На владельца оружия завели уголовное дело за незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов.