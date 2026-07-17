Хозяина участка в Ярославской области оштрафовали за кусты и борщевик

Участок зарос деревьями и сорняками. Фото: управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

В июле мировой судья СУ № 423 Тверского района города Москвы привлек собственника участка в Переславль-Залесском округе к административной ответственности за неисполнение предписания об устранении земельных правонарушений.

Хозяином земли житель столицы стал в 2021 году. За это время земля не обрабатывалась и заросла деревьями, кустами и борщевиком. В июле 2025 года правообладателю выдано предписание об устранении нарушений , но в срок он их не исполнил.

Виновника оштрафовали на десять тысяч рублей.