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НовостиОбщество17 июля 2026 16:13

Хозяина участка в Ярославской области оштрафовали за кусты и борщевик

Если он и дальше не будет возделывать землю, ее могут отобрать
Георгий БРИНЧУК
Участок зарос деревьями и сорняками. Фото: управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

Участок зарос деревьями и сорняками. Фото: управление Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям

В июле мировой судья СУ № 423 Тверского района города Москвы привлек собственника участка в Переславль-Залесском округе к административной ответственности за неисполнение предписания об устранении земельных правонарушений.

Хозяином земли житель столицы стал в 2021 году. За это время земля не обрабатывалась и заросла деревьями, кустами и борщевиком. В июле 2025 года правообладателю выдано предписание об устранении нарушений , но в срок он их не исполнил.

Виновника оштрафовали на десять тысяч рублей.