В Ярославле обновляют Которосльную набережную

Ремонт в разгаре. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле на Которосльной набережной, 30, рабочие меняют асфальт на проездах, обновляют тротуары и пешеходные зоны. Также тут появятся фонари, парковочные места, скамейки, урны, камеры видеонаблюдения и навес для контейнерной площадки.

Рядом появится современная спортивно-игровая зона.

Также, как уточнили в областной администрации, в губернском городе обновляют дорожное покрытие и пешеходную инфраструктуру во дворах на улице Кривова, 55а, и в проезде Матросова, 11.

В общей сложности нынче благоустроят 73 дворовые территории, установят 36 современных детских площадок и завершаидополнительные работы на двух объектах прошлых лет.