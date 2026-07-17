Здания в Ярославской области украсят еще десять муралов

Типовые здания украсят яркими картинами. Фото: Правительство Ярославской области.

Муралы, как сообщили в областном правительстве, появятся на детском корпусе областной туберкулезной больницы в Ярославле, центре дополнительного образования Заволжского района, детском саду «Аленушка» в Тутаевском округе, школах в Переславле-Залесском, Ярославском, Тутаевском и Некрасовском округах и на спортивном комплексе в Мышкине. Также рисунки украсят центральную библиотеку «Радуга» в Рыбинске и Переславский колледж имени Александра Невского.

Рисунки посвящены разным темам: имеются и игровые сюжеты для спортобъектов, и сценки из русских сказок, и патриотические образы. Одним из победителей народного голосования стал мурал, посвященный снайперу Великой Отечественной войны Алие Молдагуловой.

Работы начнутся в ближайшее время.