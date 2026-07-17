В Ростове Великом почти готов пешеходный центр

Работы близятся к завершению. Фото: Правительство Ярославской области.

На Советском переулке уже можно гулять. А на Соборной площади рабочие завершили укладку плитки, смонтировали ограничители въезда и готовят территорию к установке освещения. На Советской площади готовность составляет 95 процентов. На улице Каменный Мост заканчивают укладку плитки, на улице 50 лет Октября работы выполнены на 80 процентов. Благоустройство охватывает также улицы Карла Маркса, Маршала Алексеева, где выполнили озеленение.

Благоустройство завершится к концу лета. А в следующем году Ростов Великий отметит 1165-летний юбилей во всей красе.

В областном правительстве напомнили, что аналогичные проекты реализуются в Рыбинске, Переславле-Залесском и Ярославле.