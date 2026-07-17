К участкам для многодетных в Ярославле теперь ведет дорога

Новая дорога готова. Фото: Народный фронт Ярославль

Больше десяти лет многодетные семьи, получившие землю в Мастеровых переулках Резинотехники, не могли добиться благоустройства. В 2024 году к решению проблемы подключился Народный фронт. Но и после этого местным жителям приходилось добираться на остановку и в магазин по грязи.

В мэрии пообещали сделать дорогу в этом году – и слово сдержали. Укрепленное щебнем и асфальтовой крошкой полотно уже готово. Теперь жители ждут освещения. В прошлом году его сделали на отрезке между улицами Колышкина и Главной, в районе входа в школу. Что касается самих переулков, то, как сообщили власти, сейчас с учётом рекомендаций областного министерства строительства и ЖКХ корректируют смету.

В Народном фронте напомнили, что ранее суд удовлетворил иск прокуратуры и обязал мэрию в течение года после вступления решения в законную силу обустроить подъездные пути и освещение.