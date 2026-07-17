Вандалы оторвали доску на Шахматном бульваре в Ярославле

Шахматный столик остался без доски. Фото: телеграм-канал Жесть Ярославль

Шахматный бульвар в Некрасовском сквере областного центра открылся только 3 июля. Ровно через полмесяца хулиганы оторвали одну из досок со столика для уличной игры. Очевидцы разместили фото в соцсетях.

«Вот делается для людей, а в ответ... как всегда!» - сетует автор поста.

Новое общественное пространство находится между Красной площадью и памятником Некрасову на Волжской набережной. Там установлены специальные уличные шахматные столы и удобные скамьи.

Вандалов, вероятно, скоро найдут – повсюду в городе есть камеры.