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НовостиОбщество17 июля 2026 14:18

Ярославцы уже сегодня смогут уехать из Москвы на новом поезде

Он будет отправляться из столицы по пятницам
Георгий БРИНЧУК
Новый поезд сегодня отправится из Москвы в Ярославль. Фото: Георгий БРИНЧУК

Новый поезд сегодня отправится из Москвы в Ярославль. Фото: Георгий БРИНЧУК

С 17 июля и до сентября дополнительный поезд будет отправляться из Москвы в 21:35, а по воскресеньям из Ярославля — в 16:05. В областном правительстве уточнили, что путь с остановками в Ростове Великом и Сергиевом Посаде займет около четырех часов.

Напомним, с 1 августа между Москвой и Рыбинском по выходным и праздничным дням начнут курсировать скоростные «Ласточки» с остановкой в Ярославле.

Получить подробную информацию о поездах и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и во всех кассах дальнего следования.