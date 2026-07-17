Ярославцы уже сегодня смогут уехать из Москвы на новом поезде

Новый поезд сегодня отправится из Москвы в Ярославль. Фото: Георгий БРИНЧУК

С 17 июля и до сентября дополнительный поезд будет отправляться из Москвы в 21:35, а по воскресеньям из Ярославля — в 16:05. В областном правительстве уточнили, что путь с остановками в Ростове Великом и Сергиевом Посаде займет около четырех часов.

Напомним, с 1 августа между Москвой и Рыбинском по выходным и праздничным дням начнут курсировать скоростные «Ласточки» с остановкой в Ярославле.

Получить подробную информацию о поездах и приобрести билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам» и во всех кассах дальнего следования.