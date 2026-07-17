70 фактов незаконного потребления электроэнергии пресечено в Ярославской области

Энергетики продолжают работу по выявлению и пресечению хищения электроэнергии. ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр – «Ярэнерго»

С начала года специалисты филиала «Россети Центр» - «Ярэнерго» в ходе рейдов выявили и пресекли 70 фактов незаконного потребления электроэнергии, сообщили в пресс-службе компании. Стоимость энергоресурса по выявленным нарушениям, предъявленная к оплате, составила почти 1,4 млн рублей. По фактам вмешательства в работу приборов учета и искажения их показаний энергетики составили 58 актов. Объем предъявленной к оплате электроэнергии по ним достиг 480 тыс. кВт·ч.

Наибольшее число таких нарушений зафиксировано в Ярославском округе — 26 актов на 379 тыс. кВт·ч. Также зафиксировано 12 случаев бездоговорного потребления, то есть самовольного подключения к сетям, объемом начислений по ним составил 0,91 млн кВт·ч. Из них 3 случая на 0,86 млн кВт·ч произошло в Ярославском округе. Необходимо отметить, что начисления, сформированные расчетным способом, по законодательству носят «штрафной» характер и призваны компенсировать стоимость похищенной электроэнергии. Таким образом, честно оплачивать фактически потребленную электроэнергию гораздо выгоднее.

Каждый такой факт — не просто нарушение, а реальная угроза безопасности людей и стабильной работе энергосистемы региона. От преступных действий энерговоров страдает не только электросетевая компания, но и добросовестные граждане, исправно оплачивающие счета за электроэнергию. Средства, которые могли быть направлены на развитие и модернизацию электросетевого комплекса, вынужденно расходуются на компенсацию потерь от энерговоровства. Из-за безучетного потребления происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, возрастает риск отключений, возникновения пожаров и технологических нарушений.

Специалисты продолжат системную работу по выявлению и пресечению хищения электроэнергии на территории региона. И призывают о фактах вмешательства в работу электрооборудования, незаконном подключении к электросетям, изготовлении, распространении или применении искажающих устройств для вмешательства в работу приборов учета, сообщать по телефону бесплатной горячей линии энергетиков «Светлая линия 220»: 8-800-220-0-220.