ТРЦ «Макси» — один из крупнейших торговых центров в Петрозаводске

ТРЦ «Макси» прекрасное место для отдыха. ФОТО: ООО «Ресурс Сервис»

Комплекс расположен на проспекте Ленина, 14 — в центральной части города. Концепция ТРЦ «Макси» представляет посетителям безграничные возможности для модного шопинга. На трех этажах торгового центра расположились более 120 магазинов известных федеральных и локальных брендов.

Есть уникальные бренды, такие как Olar, Снежная Королева, Chester, Zarina и другие.

Макси – это также прекрасное место для отдыха: ресторан с террасой с которой открывается прекрасный вид на город и на Онежское озеро , уютные кафе , просторный фуд-корт.

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