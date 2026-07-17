«Ночь диспансеризации» пройдет в ярославских поликлиниках 17 июля

В поликлиниках Ярославской области пройдет «Ночь диспансеризации». Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 17 июля, в поликлиниках Ярославской области пройдет «Ночь диспансеризации». Прием пациентов продлится до полуночи. Обратиться можно в свою поликлинику, предварительная запись не нужна.

Во время диспансеризации можно проверить давление, измерить вес и рост, уровень холестерина и глюкозы в крови, сделать ЭКГ, флюорографию, пройти другие процедуры. Для того, чтобы анализ крови показал верные результаты, между ним и последним приемом пищи должно пройти не менее трех часов.

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