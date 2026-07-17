Безработные ярославцы могут взять вещи для малышей в социальных пунктах проката

В социальных пунктах проката можно взять вещи, нужные малышам до двух лет. Фото: Правительство Ярославской области.

Еще больше ярославских семей могут воспользоваться услугами социальных пунктов проката вещей для новорожденных. В расширенный перечень вошли безработные и состоящие на учете в центрах занятости; семьи, имущество которых пострадало во время ЧС; семьи, которые получают выплаты при рождении ребенка, и семьи, получающие единое пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Также взять вещи во временное пользование могут студенты и молодые родители, многодетные, семьи с детьми-инвалидами и родители-инвалиды, семьи участников СВО и матери-одиночки.

В пунктах проката есть автокресла, ванны для купания, коляски, стулья для кормления, манежи, развивающие коврики, кроватки с матрасами, переноски для ребенка (слинги), пеленальные столики, ходунки, шезлонги, электрокачели и другие вещи. Всего - 19 предметов. Для получения вещей один из родителей должен обратиться в центр социального обслуживания населения по месту жительства, написать заявление и представить необходимые документы.

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