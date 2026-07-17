Иноагента из Ярославля собираются объявить в международный розыск

Журналисту из Ярославля предъявят обвинение по уголовному делу. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Региональный СКР возбудил уголовное дело в отношении бывшего ярославского журналиста Марины Скориковой, которая в марте этого года в соответствии с распоряжением Минюста России включена в реестр иностранных агентов.

«Предварительно установлено, что подозреваемая, находясь на территории иностранного государства, разместила на своей странице в социальной сети сообщение, в котором содержался призыв к деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Обвинение Марине Скориковой*, которая довольно долго проживает за границей, будет предъявлено заочно. Также следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении журналиста под стражу, также заочно. Уроженку Ярославля планируют объявить в международный розыск.

Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ по Ярославской области.

Марина Скорикова* - выпускница Ярославского государственного педагогического университета. Работала на телеканале «НТМ», затем переехала в Москву, а оттуда – за границу. Сейчас проживает в Литве.

* - признана иностранным агентом

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