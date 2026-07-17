В Ярославле иностранец попытался подкупить полицейского

Иностранца, проживающего в Ярославле, обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику полиции. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Иностранца, проживающего в Ярославле, обвиняют в покушении на дачу взятки сотруднику полиции.

Машину, которую вел приезжий гражданин, остановил инспектор ДПС. Проверка документов показала, что водитель нарушил режим пребывания на территории России, то есть, совершил административное правонарушение.

«Находясь в служебном автомобиле, мужчина попытался передать сотруднику ДПС в качестве взятки 15 000 рублей за не доставление его в отдел полиции для составления протокола», - сказали в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Инспектор от денег отказался и сообщил о случившемся в дежурную часть. Обвиняемого взяли под стражу.

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