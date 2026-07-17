На площади у ТЮЗа в Ярославле начинаются работы по благоустройству. Фото: Правительство Ярославской области.

В ближайшие дни на площади Юности в Ярославле начнется благоустройство, сообщил глава региона Михаил Евраев.

Запланировано обновление инженерных сетей, замена покрытия проездов и тротуаров, установка современного освещения и видеонаблюдения. Завершающим этапом станет озеленение.

В центре площадки перед ТЮЗом построят детский игровой комплекс в виде персонажа мультфильма «Тайна третьей планеты» - птицы Говоруна. Рядом с ней установят арт-объект в виде дракона.

«Это будет полноценная всесезонная площадка с горкой, скалодромом и другими интерактивными элементами», - сказал губернатор.

ФОТО: правительство Ярославской области

ФОТО: правительство Ярославской области

ФОТО: правительство Ярославской области

ФОТО: правительство Ярославской области

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