Фото: Правительство Ярославской области.
В ближайшие дни на площади Юности в Ярославле начнется благоустройство, сообщил глава региона Михаил Евраев.
Запланировано обновление инженерных сетей, замена покрытия проездов и тротуаров, установка современного освещения и видеонаблюдения. Завершающим этапом станет озеленение.
В центре площадки перед ТЮЗом построят детский игровой комплекс в виде персонажа мультфильма «Тайна третьей планеты» - птицы Говоруна. Рядом с ней установят арт-объект в виде дракона.
«Это будет полноценная всесезонная площадка с горкой, скалодромом и другими интерактивными элементами», - сказал губернатор.
Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен