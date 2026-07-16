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НовостиОбщество16 июля 2026 14:36

Ярославцам рассказали, как на самом деле будет выглядеть третий мост

Но и это еще не окончательный вариант
Георгий БРИНЧУК
На новом месту планируют установить фигуры медведей.

На новом месту планируют установить фигуры медведей.

Фото: Правительство Ярославской области.

С момента, когда предлагались варианты проекта моста в составе Карабулинской развязки в 2022 году, мнение экспертов о том, как именно он будет выглядеть, изменилось. В областном правительстве сообщили, что проект преобразован под более современный вид и требования.

«В актуальной версии на мосту предусмотрены въездные порталы с постаментами, напоминающими Знаменские башни, и фигурами медведей на них — символом Ярославля, отражающим его богатую историю. Высота конструкции составит 13,2 метра», - сообщили в областном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Не исключено, что на картинке – тоже не окончательный вариант. Это предпроектное решение, которое будет уточняться в процессе дальнейшей работы.

Работы на путепроводе ведутся в рамках четвёртого этапа, к которому приступили осенью прошлого года.