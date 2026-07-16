Над Ярославской областью сбили 54 беспилотника 16 июля 2026 года

Запрещено трогать обломки сбитых БПЛА. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославской области отбили атаку украинских беспилотников. Как сообщил губернатор региона Михаил Евраев, утром 16 июля были уничтожены все 54 вражеских БПЛА. В полдень движение из Ярославля в сторону Москвы восстановили – перекрытие перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой снято.

К сожалению, при этом налете жертв избежать не удалось. Один мужчина погиб, еще четверо ранены. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.

«После тщательной диагностики они были направлены на амбулаторное лечение. Их жизни и здоровью ничего не угрожает», - сказал Михаил Евраев.

Ярославцев предупреждают, что на территории области могут находиться фрагменты сбитых дронов. К ним нельзя прикасаться и рядом с ними пользоваться телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и позвоните по номеру 112.

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