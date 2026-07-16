Ярославцы могут выбрать имена электричкам до Костромы, Данилова и Александрова

На данный момент в лидерах названия "Скворец" и "Зарянка". ФОТО: РЖД

В четверг, 16 июля, завершится голосование по выбору имен для электричек, которые ежедневно возят ярославцев по городу, а также в Данилов, Кострому и Александров.

«Электропоезда серий ЭП2Д/ЭП2ДМ и ЭП3Д ежедневно перевозят порядка миллиона пассажиров по всей стране. При этом до сих пор у составов нет собственных имен, которые сделали бы их узнаваемыми», - говорит организатор голосования компания РЖД.

На Северной железной дороге поезда, которым выбирают имена, курсируют по маршрутам Ярославль – Данилов, Ярославль – Александров, Ярославль – Кострома. Также они ходят по областному центру.

Электрички по традиции получат «птичьи» имена. Для поездов серии ЭП2Д/ЭП2ДМ предлагают варианты «Грач», «Лазоревка», «Скворец» и «Королек». Для электричек ЭП3Д – «Юрок», «Зарянка», «Щегол» и «Ремез». Также можно предложить свои варианты.

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