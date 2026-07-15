Еще два старинных ярославских особняка нашли новых владельцев

У старинного дома появился новый хозяин. Фото: Правительство Ярославской области.

С молотка ушли жилой дом конца XIX века на улице Набережной в Некрасовском и дом Рыбакова в Рыбинске. Новые собственники обязаны будут отреставрировать здания.

В правительстве области уточнили, что сейчас на торгах находятся особняк с торговой лавкой в Тутаеве, дом кожзаводчиков Бутиковых в селе Великом, здание торговых рядов в селе Путятино и другие.

Новых владельцев уже нашли доходный дом Журавлевых в Рыбинске, известный многим как «дом мадам Грицацуевой» из фильма «12 стульев», бывшая богадельня в Мышкине, башня ограды церкви Крестовоздвижения в Ростове Великом и другие исторические здания.