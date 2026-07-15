Ярославцам рассказали, куда пожаловаться на горящий мусор

На поджигателей мусора можно пожаловаться. Фото: Георгий БРИНЧУК

В областном министерстве региональной безопасности сообщили, что на поджигателей мусора можно пожаловаться в подразделение государственного пожарного надзора МЧС России, в местную администрацию, в полицию (если нарушение происходит в данный момент и создает угрозу жизни. здоровья граждан), в территориальное подразделение Росприроднадзора, если сжигают опасные отходы, в прокуратуру, если обращения в другие органы не дали результата.

Во время проверки инспектор МЧС может выехать на место, зафиксировать нарушение и привлечь виновника к ответственности. По факту осмотра участка составляют протокол. Далее административное дело рассмотрит должностное лицо, а в некоторых случаях суд.

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.

Когда нарушение становится опасным, наступает уголовная ответственность – например, если произошел крупный пожар, пострадали люди или было уничтожено имущество.

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