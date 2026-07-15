Ленивая ярославская алиментщица отправится в колонию

Платить алименты женщина не хотела, работать - тоже. Фото: Георгий БРИНЧУК

В марте 2026 года 43-летнюю жительницу Ростова Великого за неуплату алиментов на содержание ребенка приговорили к 180 часам обязательных работ, из которых за три месяца она отработала лишь 36 часов.

В связи с уклонением от отбытия наказания, злоупотреблением спиртными напитками начальник уголовно-исполнительной инспекции направил в Ростовский районный суд Ярославской области представление о замене наказания.

С учетом позиции прокурора Ростовский районный суд заменил обязательные работы на лишение свободы в колонии-поселении.