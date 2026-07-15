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НовостиОбщество15 июля 2026 13:03

Она на вахту, он в ломбард: ярославец воровал у сожительницы украшения, пока она работала

Житель Ярославля сдавал украшения сожительницы в ломбард, пока та была на вахте
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославец таскал украшения сожительницы в ломбард, пока она работала на вахте.

Ярославец таскал украшения сожительницы в ломбард, пока она работала на вахте.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Полиция Красноперекопского района Ярославля возбудила дело о краже ювелирных украшений. Подозреваемый – 25-летний мужчина, потерпевшая – его сожительница.

Оказалось, пока женщина зарабатывала деньги для семьи на вахте, благоверный потихоньку забирал ее украшения из шкатулки и сдавал их в ломбард.

С мая по июль ярославец похитил золота примерно на 200 тысяч рублей. Так бы это и продолжалось, если бы пропажу не обнаружила мать сожительницы, которая и обратилась в полицию.

«Подозреваемым даны признательные показания, от него зарегистрирована явка с повинной. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Полицейские пытаются найти заложенные украшения и вернуть их хозяйке.

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