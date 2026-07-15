Управляющая компания Ярославля выплатила миллион рублей за потоп в квартире

Жительницы Ярославля получили компенсацию от УК за потоп в квартире. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Больше миллиона рублей взыскал суд с управляющей компании Ярославля за потоп в квартире. Хозяйки залитого жилья потребовали выплатить им деньги за причиненный ущерб и компенсировать моральный вред.

Суд установил, что квартиру затопило из-за разрыва крана на стояке холодного водоснабжения. Хлеставшая вода повредила не только отделку комнат, но и мебель, технику, одежду, другие вещи. Все лето вместо запланированного отдыха на свежем воздухе, две владелицы квартиры пытались спасти то, что еще можно было привести в порядок, избавлялись от плесени и делали ремонт.

Оценив уровень повреждения, суд пришел к выводу, что УК ненадлежащим образом выполняла свои обязанности по содержанию жилья и обязал ее выплатить каждой истице по 550 тысяч рублей. Судебные приставы возбудили исполнительное производство.

«Так как в срок управляющая компания не выплатила деньги пострадавшим, приставы вынесли постановление о взыскании исполнительского сбора, наложили аресты на счета и предупредили руководство о привлечении к уголовной ответственности», - сказали в пресс-службе УФССП по Ярославской области.

После этого пострадавшие получили положенные им средства.

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