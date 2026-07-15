Власти опровергли фейк о мобильных АЗС в центре Ярославля

Информация о мобильных АЗС в Ярославле оказалась фейком. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Ярославские власти опровергли информацию, которую под видом официального документа публикуют в комментариях к различным постам в соцсетях. В фейковом документе говорится, что 16 июня заправка автомобилей будет проводиться только на трех мобильных АЗС, которые установят на проспекте Октября, Советской и Юбилейной площадях с 8 до 10 утра.

«Просим заранее выбирать удобный пункт заправки и соблюдать общественный порядок. Информация о дальнейшей работе будет публиковаться ежедневно», - цитирует авторов фейка «Сорока».

Ярославцы довольно быстро определили, что это вброс, так как на карте города были перепутаны районы. Местные власти только подтвердили эти подозрения.

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