Жительница Рыбинска нарвалась на мошенников, покупая путевку в Карелию

Жительница Рыбинска стала жертвой мошенников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Рыбинска, покупая путевку в Карелию, лишилась денег, отложенных на отпуск.

52-летняя потерпевшая увидела рекламу путешествий из Санкт-Петербурга в Карелию, опубликованную на странице турфирмы в соцсетях. Предвкушая интересный отпуск, жительница Рыбинска ввела свои данные, а потом, после разговора с «менеджером», перешла по ссылке, которую он прислал.

В итоге в кошельке аферистов оказались 68 тысяч рублей. Человек, который выдавал себя за турагента, перестал отвечать на звонки и сообщения.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Мошенничество».

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен