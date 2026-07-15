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НовостиПроисшествия15 июля 2026 11:45

Ярославец получил 6 лет строгого режима за попытку продать наркотики

Отбывать наказание мужчина будет в колонии строгого режима
Полина ВАЧНАДЗЕ
Шесть лет дали ярославцу за покушение на сбыт наркотиков.

Шесть лет дали ярославцу за покушение на сбыт наркотиков.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

Ранее не судимый 34-летний житель Ярославля на шесть лет отправится в колонию строгого режима за покушение на сбыт наркотиков.

По версии следствия, в декабре прошлого года ярославец в мессенджере договорился о покупке запрещенного препарата массой в 23 грамма. Вещество он планировал перепродать и заработать, но в процессе оборудования тайника был задержан полицейскими. Наркотик изъяли.

Как уточнили в прокуратуре Ярославской области, приговор уже вступил в законную силу.

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