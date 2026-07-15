В центре Рыбинска из-за ремонта сетей перекрыли три дороги

В Рыбинске перекрыли три дороги, чтобы поменять сети. Фото: Администрация Рыбинска.

В центре Рыбинске с 15 июля для проведения ремонта на сетях перекрыли три участка дорог. Закрыты для проезда:

- улица Чкалова - от улицы Свободы до улицы Кольцова,

- улица Кольцова - от улицы Радищева до улицы Герцена и от улицы Герцена до улицы Чкалова. Сквозной проезд по Герцена сохранится.

«На эти дороги очень много нареканий. Раскопки после аварийных вскрытий стояли неблагоустроенными. Но укладывать асфальт мы будем только после замены труб», - сказал глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

Как сообщили в администрации, сроки перекрытия на разных участках разные. После восстановления дорог и благоустройство, подрядчик приступит ко второму этапу. Он включает в себя замену труб и асфальта на улице Чкалова (от улицы Кирова до улицы Пушкина) и на улице Кольцова (от улицы Чкалова в сторону Волжской набережной до паспортного стола).

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