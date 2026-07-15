Ярославские энергетики продолжают восстанавливать сети после непогоды

За время проведения работ энергетики устранили 482 обрыва проводов. ФОТО: "Ярэнерго"

Специалисты восстановили подачу электроэнергии по основной сети, которая питает большое количество населенных пунктов Ярославской области. Работы начались после того, как по региону прошел ураган с ливнем, градом и шквалистым ветром. После непогоды энергетикам пришлось расчищать линии электропередач от упавших деревьев, устанавливать новые опоры и менять поврежденное оборудование.

После того, как основные сети были восстановлены, сотрудники «Ярэнерго» начали отрабатывать индивидуальные заявки жителей региона.

«Над устранениями последствий непогоды продолжают работать 93 бригады: 318 человек, 106 единиц спецтехники. Основные силы по-прежнему сосредоточены в Переславль-Залесском округе: 32 бригады в составе 128 специалистов, 52 единицы техники», - сказали в пресс-службе компании.

За время проведения работ энергетики устранили 482 обрыва проводов, установили 48 новых опор линий электропередачи, разобрали 79 завалов деревьев и кустарников и сняли с проводов 543 дерева.

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