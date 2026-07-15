Мирового судью из Ярославля наказали за волокиту

Мировой судья из Ярославля получил дисциплинарное взыскания за нарушения в работе. Фото: Ольга ЮШКОВА.

На мирового судью Кировского района Ярославля наложено дисциплинарное взыскание за пренебрежение к своим обязанностям. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Ситуацию обсудили на заседании квалификационной коллегии. Было установлено, что мировой судья систематически нарушает сроки составления актов по гражданским делам и не вовремя направляет их копии участникам процессов, также периодически не соблюдаются сроки направления гражданских и уголовных дел в суд апелляционной инстанции. Помимо этого, выявлена несвоевременная регистрация входящей корреспонденции и исполнения решений по гражданским делам.

«Подобные нарушения подрывают авторитет судебной власти и ставят под сомнение компетентность и добросовестность судьи при осуществлении правосудия», - решили на заседании квалификационной коллегии судей региона.

Председатель Ярославского областного суда Борис Романов отметил, что подобные случаи волокиты, неумения организовать и подготовить судебный процесс, нарушения сроков, низкое качество отправления правосудия, случаи субъективного толкования норм вопреки правовым позициям Верховного Суда Российской Федерации не будут оставаясь без внимания.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен